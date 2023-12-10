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Сегодня, 18:45

«Краснодар» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире 10 декабря

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с ЦСКА в 18-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре и начнется в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события встречи «Краснодар» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Краснодарский клуб с 35 очками занимает 2-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Команда Владимир Федотов с 28 очками располагается на 7-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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