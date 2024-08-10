Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:03

«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 4-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Кайо, Оласа, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Кевин Пина, Кастаньо, Дэвид, Виктор Са.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Гайич, Зделар, Мусаев.

Форвард «быков» Джон Кордоба не заявлен на игру. Ранее «СЭ» стало известно, что футболист из-за травмы может пропустить ближайшие матчи команды.

На данный момент армейцы с 7 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Краснодарцы находятся на 12-м месте с 3 баллами, не одержав ни одной победы.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Гандболистки из Норвегии стали олимпийскими чемпионками в Париже
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике обвинил мать в краже призовых
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Личка объяснил, почему Тюкавин не бил пенальти в ворота «Зенита»
Семак — о матче с «Динамо»: «Зениту» не хватало движения и свежести в атаке»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Зенит» приобрел хороших футболистов. Можно сказать, что он стал сильнее»
«Спартак» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров о матче с «Зенитом»: «Обе команды показали свой уровень»
«Динамо» заставило «Зенит» нервничать. Но Глушенков и Латышонок все равно добыли победу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Оренбург» — «Акрон»: тольяттинцы сравняли счет

«Зенит» — «Динамо»: Карраскаль сломал Вендела. Почему Иванов не удалил его?