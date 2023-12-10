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Сегодня, 18:37

«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян, Файзуллаев и Чалов сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Обляков и Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и ЦСКА в 18-м туре РПЛ.

Встреча пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Тормена, Ахметов, Черников, Сперцян, Арутюнян, Батчи, Олусегун, Дэвид.

Запасные: Агкацев, Голиков, Гайворонский, Пузанов, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров.

ЦСКА: Акинфеев, Лукин, Мойзес, Виллиан Роша, Келлвен, Обляков, Гайич, Зделар, Мендес, Файзуллаев, Чалов.

Запасные: Тороп, Шайхутдинов, Набабкин, Агапов, Рядно, Кучаев, Ермаков, Глебов, Кисляк, Заболотный, Давила.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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