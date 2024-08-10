«Краснодар» и ЦСКА встретятся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет в Краснодаре, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет транслировать «Матч ТВ». Эфир начнется за пять минут до старта игры. Трансляция также будет доступна на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

В чемпионате России сезона-2023/24 команды обменялись победами с минимальным перевесом. В Москве со счетом 1:0 выиграл ЦСКА, а «Краснодар» с тем же результатом победил на своем поле. По итогам сезона «Краснодар» финишировал на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, а ЦСКА занял шестое место.

31 июля «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.