«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игра будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

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