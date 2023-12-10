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Сегодня, 11:45

«Краснодар» — ЦСКА: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» на своем поле примет ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 10 декабря. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. Матч в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игра будет доступна на платных онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Команда Владимира Ивича набрала 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 балл. Армейцы с 28 очками располагаются на 7-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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