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Сегодня, 15:30

«Краснодар» — «Динамо»: дата и время начала матча 30 тура РПЛ

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 30-го тура РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Динамо» Муми Нгамале.
Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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25 мая «Краснодар» дома примет московское «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Динамо» под руководством Марцела Лички располагается на первой строчке с 56 баллами. Если москвичи обыграют «быков», то станут чемпионами.

В субботу на сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния «Краснодар» — «Динамо». В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи заключительного тура РПЛ сезона-2023/24.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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