«Краснодар» и «Динамо» сыграют в матче 30-го тура РПЛ

25 мая «Краснодар» дома примет московское «Динамо» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 16.30 по московскому времени.

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Динамо» под руководством Марцела Лички располагается на первой строчке с 56 баллами. Если москвичи обыграют «быков», то станут чемпионами.

В субботу на сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных событий противостояния «Краснодар» — «Динамо». В нашем матч-центре будут доступны ключевые моменты встречи заключительного тура РПЛ сезона-2023/24.

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