Шунин считает, что «Краснодар» больше хотел победить в матче с «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин заявил, что команда выполнила задачу на сезон. При этом, по словам футболиста, его одноклубники вышли на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1) удерживать ничью, а не играть на победу.

«Что пошло не так? Мы не играли в свою игру. Мне кажется, первый тайм у нас не удался. Мы не играли так, как должны были. В целом, то о чем разговаривали, наверное, и было причиной. Мне кажется, «Краснодар» больше хотел победить. Такое ощущение, что мы вышли играть на удержание счета. Когда разговор вставал о ничьей, наверное, все мысли были, чтобы сыграть вничью. Хотя нам надо было играть на победу, и об этом мы говорили до игры, говорил главный тренер», — заявил Шунин.

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а динамовцы второй раз за три сезона завоевали бронзовые медали.