«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» впервые встретятся в официальном матче

«Краснодар» примет махачкалинское «Динамо» в матче 2-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Команды ранее не играли друг с другом в официальных матчах. 29 июня прошла товарищеская встреча клубов, которая завершилась победой краснодарцев (2:0). Голами отметились Никита Кривцов и Федор Смолов.

«Динамо» вышло в РПЛ, заняв второе место в первой лиге. Махачкалинцы набрали 61 очко в 34 матчах.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 завоевал серебряные медали чемпионата России, набрав 56 очков в 30 матчах премьер-лиги.

В 1-м туре РПЛ сезона-2024/25 «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1), а «Динамо» — с «Химками» (1:1).