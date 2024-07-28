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Сегодня, 18:30

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» сыграет с «Динамо» Махачкала в чемпионате России 27 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Смолов (ФК «Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с махачкалинским «Динамо» во 2-м туре РПЛ в воскресенье, 28 июля. Матч пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

В 1-м туре премьер-лиги краснодарский клуб сыграл вничью с «Ахматом» — 1:1. Махачкалинская команда начала сезон с ничьей в матче против «Химок» — 1:1.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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