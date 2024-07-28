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Сегодня, 18:56

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: Сперцян и Смолов сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо» во втором туре РПЛ.

Игра пройдет на арене «Краснодар». Начало — в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Смолов, Дэвид, Виктор Са.

Запасные: Дюпин, Голиков, Петров, Эктов, Арутюнян, Газинский, Козлов, Батчи, Кевин Пина, Олусегун.

«Динамо»: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Крачковский, Сундуков, Сердеров, Магомедов, Касинтура.

Запасные: Магомедов, Храмцов, Кирш, Юсупов, Сандрачук, Ангбан, Зинович, Гаджиев Ш., Гаджиев А.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
28 июл, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо Мх

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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