«Краснодар» примет «Динамо-Махачкала» в матче 2-го тура российской премьер-лиги в воскресенье, 28 июля. Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Начало — в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит Павел Шадыханов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Факел» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Обе команды в первом туре сыграли вничью со счетом 1:1. «Краснодар» разошелся миром в гостях с «Ахматом», а махачкалинцы не уступили на выезде «Химкам».

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