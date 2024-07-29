«Краснодар» — «Динамо» Мх: в ворота «быков» не назначен пенальти. Почему этот момент не показали крупным планом?

На 78-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Мх (0:0) судья Павел Шадыханов не зафиксировал фол на Идаре Шумахове в штрафной площади краснодарцев и не наказал их 11-метровым ударом. К сожалению, во время трансляции этот момент не повторили ни разу, его не показали крупным планом и с других ракурсов.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Тем не менее, если судить по увиденному, можно сказать, что футболист «Краснодара», когда мяч уже был в игре, не пытался сыграть в него, а делал все, чтобы не дать сделать это сопернику — Шумахову. А динамовец наоборот пытался вырваться и нанести удар по мячу, который летел как раз к нему. Пробить по воротам ему не удалось — потому, что его держал краснодарец. Факт задержки двумя руками очевиден и без других повторов — у махачкалинца в какой-то момент даже высоко задралась майка. Жаль, что невозможно точно и полностью оценить действия самого Шумахова.

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Видеоарбитр (ВАР) Владимир Москалев не вмешался и не предложил Шадыханову посмотреть видеозапись на мониторе.