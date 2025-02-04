«Краснодар» вдесятером победил московское «Динамо» в матче зимнего турнира в ОАЭ

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в матче второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ — 1:0. Игра проходила в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян».

На 61-й минуте гол забил Джон Кордоба. «Быки» с 55-й минуты играли вдесятером после удаления Витора Тормены.

«Краснодар» набрал 3 очка и занимает второе место в группе 1, уступая «Спартаку» (3) по дополнительным показателям. Для «Динамо» матч стал первым на турнире — 0 очков.

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Динамо» — 1:0 (0:0)

Гол: Кордоба, 61.

«Краснодар»: Агкацев (Дюпин, 62), Оласа (Ларионов, 62), Гонсалес (Петров, 46), Тормена, Диего Коста (Хмарин, 62. Бекетов, 81), Сперцян (Кайо, 62), Кривцов (Ленини, 46), Жоау Батчи (Козлов, 62), Кастаньо (Смолов, 62), Кордоба (Олусегун, 62), Виктор Са (Мозес Кобнан, 62).

«Динамо»: Лунев, Скопинцев (Даса, 46), Кутицкий (Бальбуэна, 46), Бессмертный (Фернандес, 46), Фомин (Маричаль, 46), Макаров (Гагнидзе, 46), Карраскаль (Окишор, 46), Александров (Тюкавин, 46), Муми Нгамале (Гладышев, 46), Смелов (Александров, 74), Маухуб (Боков, 46).

Предупреждения: Маричаль, 51. Лунев, 57. Окишор, 64. Козлов, 67.

Удаление: Тормена, 55.

4 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».