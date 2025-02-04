«Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) начинается в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

«Краснодар» и «Динамо» играют в одной группе со «Спартаком». В 1-м туре краснодарцы уступили красно-белым со счетом 2:3.

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие ЦСКА, «Зенит» и «Ростов» (в группе 2). Победители групп выйдут в финал, команды со вторых мест сыграют в матче за 3-е место, а с третьих строчек — в матче за 5-е место.