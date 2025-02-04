«Краснодар» и «Динамо» встретятся в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра пройдет на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 15.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Товарищеские матчи. Клубы. .

04 февр, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Спартак» в этой же группе 1, а также ЦСКА, «Зенит» и «Ростов» в группе 2.