Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

«Краснодар» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Факел» сыграют в 25-м туре РПЛ 19 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Краснодар» 19 апреля на своем поле примет «Факел» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Арена Краснодар» начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Факел» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 18.50 мск.

Следите за ключевыми событиями поединка 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 43 баллами. «Факел» Сергея Ташуева располагается на 11-м месте с 26 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
«Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в ответном матче Кубка России
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Бессмертная классика РПЛ: Карпин против «Спартака»
«Факел» опубликовал забавный ролик к матчу с «Краснодаром» в РПЛ
«Краснодар» — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Владимир Москалев рассудит матч «Ростов» — «Спартак»
Карраскаль считает, что у «Динамо» остаются шансы на победу в РПЛ
Тренер «Спартака» Слишкович: «Хотели бы встретиться с «Зенитом» в финале Кубка? Так и будет!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В «Динамо» рассказали о забавной ошибке журналиста: «Личке в России не хватает не кальяна, а свиной рульки»

«Факел» опубликовал забавный ролик к матчу с «Краснодаром» в РПЛ