«Краснодар» — «Факел»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Факела» на матч 25-го тура РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Алонсо, Оласа, Олусегун, Кривцов, Кастаньо, Кади, Сперцян, Кордоба, Виктор Са.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Арутюнян, Баньяц, Батчи, Кевин Пина, Дэвид.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Черов, Магаль, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Моцпан, Марков, Аппаев.

Запасные: Беленов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Акбашев, Багамаев, Ивлев, Селе, Багателия, Максимов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».