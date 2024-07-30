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Сегодня, 11:10

«Краснодар» готов заплатить за трансфер Гонсалеса 4 миллиона евро

Виктория Кравченко
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«Краснодар» договорился о трансфере защитника «Мальорки» Джованни Гонсалеса, информирует COPE.

По данным источника, сумма за переход игрока составит около 4 миллионов евро. «Краснодар» готов платить 29-летнему игроку в два раза больше, чем он получал в Испании.

В СМИ пишут, что о переходе защитника официально будет объявлено в ближайшее время. На данный момент он тренируется с «Мальоркой».

Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. За это время он провел 71 матч во всех турнирах и забил 4 гола.

ФК Краснодар
ФК Мальорка
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