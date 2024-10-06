Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Краснодар» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Краснодар» и «Химки» проведут матч в 11-м туре РПЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Краснодар» и «Химки» сыграют в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Транслировать игру будут телеканал «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Ключевые события и результат встречи «Краснодар» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки

После десяти туров чемпионата России «Краснодар» с 24 очками лидировал в турнирной таблице РПЛ, по дополнительным показателям опережая «Локомотив». «Химки» с 8 очками шли на 13-й строчке.

ФК Краснодар
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
«Динамо» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Химки» и другие матчи
«Локомотив» победил «Крылья Советов». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Гаджиев в матче с «Факелом» показал средний палец болельщикам
«Локомотив» — «Крылья Советов»: хозяева открыли счет
«Краснодар» — «Химки»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя