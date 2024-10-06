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«Краснодар» — «Химки»: во сколько начнется и где смотреть матч РПЛ онлайн

«Краснодар» встретится с «Химками» в 11-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Краснодар» встретится с «Химками» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на арене «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до матча, ее также можно смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Краснодар» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки

«Краснодар» остается единственной командой, которая идет в этом чемпионате без поражений. «Быки» набрали 24 очка в 10 турах, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Перед уик-эндом краснодарцы делили первое место с «Локомотивом», на одно очко опережая «Зенит» после победы над чемпионом на своем поле (2:0). «Химки» набрали 8 очков.

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ФК Краснодар
ФК Химки

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