«Краснодар» встретится с «Химками» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на арене «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до матча, ее также можно смотреть на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Краснодар» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Краснодар» остается единственной командой, которая идет в этом чемпионате без поражений. «Быки» набрали 24 очка в 10 турах, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Перед уик-эндом краснодарцы делили первое место с «Локомотивом», на одно очко опережая «Зенит» после победы над чемпионом на своем поле (2:0). «Химки» набрали 8 очков.