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Сегодня, 00:33

«Краснодар» хочет подписать Ммаэ на позицию центрального защитника

Алина Савинова
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«Краснодар» ведет переговоры о подписании центрального защитника «Ференцвароша» Сами Ммаэ, сообщает Legalbet.

Отмечается, что «быки» обсуждают с 27-летним марокканцем условия соглашения. 30 июня у игрока истекает контракт с венгерским клубом, за который он выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне Ммаэ провел 25 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, отметившись 3 голами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

«Краснодар» по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ференцварош
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