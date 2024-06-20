«Краснодар» хочет подписать Ммаэ на позицию центрального защитника

«Краснодар» ведет переговоры о подписании центрального защитника «Ференцвароша» Сами Ммаэ, сообщает Legalbet.

Отмечается, что «быки» обсуждают с 27-летним марокканцем условия соглашения. 30 июня у игрока истекает контракт с венгерским клубом, за который он выступал с 2021 года.

В минувшем сезоне Ммаэ провел 25 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, отметившись 3 голами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

«Краснодар» по итогам сезона-2023/24 занял второе место в турнирной таблице чемпионата России.