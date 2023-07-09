«Краснодар» хочет подписать защитника «Црвены Звезды» Эраковича

«Краснодар» заинтересован в защитнике «Црвены Звезды» Страхине Эраковиче, сообщает сербское издание MaxBet.

По данным источника, главный тренер «быков» Владимир Ивич хочет поработать с 22-летним сербом. При этом новый тренер «Црвены Звезды» Барак Бахар рассчитывает на футболиста и готов предоставлять ему много игрового времени.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В сезоне-2022/23 футболист сделал 2 результативные передачи в 47 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 9 миллионов евро.