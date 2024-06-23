Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:18

«Краснодар» хочет приобрести Дуарте

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Лео Дуарте.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» ведет переговоры с турецким «Башакшехиром» о приобретении бразильского центрального защитника Лео Дуарте.

В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Контракт Дуарте с «Башакшехиром» рассчитан до лета 2026 года. Ранее он также выступал за «Милан» и «Фламенго».

«Краснодар» в сезоне-2023/24 занял второе место в чемпионате России, отстав от победителя турнира «Зенита» всего на одно очко.

Футбол
РПЛ
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Краснодар
14
Обсудить
Читайте также
Мамардашвили сделал наибольшее количество сейвов в матче Евро за 12 лет
Коррупция, мафиозные прозвища, нарушения правил ФИФА. Как разрушали футбол в Румынии
Пушков назвал политическое движение Макрона пустотой
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Директор забега «Гонка героев» рассказал подробности о мероприятии
Чемпионат и первенство Москвы и области по автокроссу прошел в Подмосковье
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» готов продать Хименеса. Нападающим интересуется «Спартак»
«Спартаку» предложили кандидатуру вингера «Крыльев» Гарре
«Локомотив» связывался с «Сочи» по трансферу Кравцова
Источник: «Спартак» сделал предложение «Фейеноорду» по трансферу Хименеса
Источник: «Зенит» запросил 17 миллионов евро у «Палмейраса» за Клаудиньо
Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» Агирре может продолжить карьеру в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

В махачкалинском «Динамо» поблагодарили Бердыева за работу в клубе

В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» готов продать Хименеса. Нападающим интересуется «Спартак»