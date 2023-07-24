«Краснодар» и «Ахмат» заинтересованы в покупке защитника «Слована» Ловата

Защитником «Слована» Лукасом Ловатом интересуется несколько клубов РПЛ, сообщает журналист Legalbet.

По данным источника, бразильца просматривал ЦСКА, но потом армейцы отказались от игрока. На данный момент на него претендуют «Краснодар» и «Ахмат». «Слован» готов отпустить игрока за 700 тысяч евро.

26-летний Лукас играет в составе «Слована» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за клуб из Братиславы 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.