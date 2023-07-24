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Сегодня, 12:31

«Краснодар» и «Ахмат» заинтересованы в покупке защитника «Слована» Ловата

Виктория Кравченко
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Защитником «Слована» Лукасом Ловатом интересуется несколько клубов РПЛ, сообщает журналист Legalbet.

По данным источника, бразильца просматривал ЦСКА, но потом армейцы отказались от игрока. На данный момент на него претендуют «Краснодар» и «Ахмат». «Слован» готов отпустить игрока за 700 тысяч евро.

26-летний Лукас играет в составе «Слована» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за клуб из Братиславы 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/15699521/
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Слован
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