«Краснодар» и «Ахмат» заинтересованы в покупке защитника «Слована» Ловата

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Защитником «Слована» Лукасом Ловатом интересуется несколько клубов РПЛ, сообщает журналист Legalbet.
По данным источника, бразильца просматривал ЦСКА, но потом армейцы отказались от игрока. На данный момент на него претендуют «Краснодар» и «Ахмат». «Слован» готов отпустить игрока за 700 тысяч евро.
26-летний Лукас играет в составе «Слована» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник провел за клуб из Братиславы 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.