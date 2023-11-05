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Сегодня, 12:49

«Краснодар» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» на матч 14-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ахметов, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Арутюнян, Ленини, Эктов, Волков, Баньяц, Олусегун, Кади, Мозес, Кокшаров.

«Крылья Советов»: Овсянников, Горшков, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Иванисеня, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Рахманович.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Зотов, Лысов, Рассказов, Соколов, Бобер, Хубулов, Шитов, Писарский, Карпицкий.

Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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