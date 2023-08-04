«Краснодар» и «Пари НН» нанесли один удар в створ на двоих — Сперцян забил единственный гол с пенальти

«Краснодар» и «Пари НН» отметились одним ударом в створ на двоих в матче 3-го тура РПЛ (1:0).

Единственный точный удар нанес полузащитник быков Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 30-й минуте. Всего команды нанесли 15 ударов — хозяева пробили 7 раз, а гости отметились 8 ударами, но ни разу не попали в створ.

После победы над нижегородцами «Краснодар» с 9 очками вышел в единоличные лидеры РПЛ. Догнать команду Владимира Ивича по очкам может только «Спартак», который в третьем туре сыграет с «Рубином».

«Пари НН» с 1 баллом занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.