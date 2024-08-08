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Сегодня, 22:07

«Краснодар» интересовался Языджи, но футболист не хочет возвращаться в Россию

Алина Савинова
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«Краснодар» интересовался возможностью подписания бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, сообщает Legalbet.

Однако, как отмечает источник, турецкий футболист не хочет возвращаться в Россию. У 27-летнего игрока есть варианты в Европе, также он не считает Краснодар привлекательным городом для проживания.

1 июля у Языджи завершился контракт с «Лиллем», и он стал свободным агентом. За ЦСКА полузащитник выступал в сезоне-2021/22 на правах аренды. В составе армейцев турок провел 12 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 2 результативными передачами.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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