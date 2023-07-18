«Краснодар»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Основная информация о команде из Краснодара накануне старта нового сезона.

Полное название: ООО «Футбольный клуб «Краснодар»»

Год основания: 2008

Главный тренер: Владимир Ивич

Капитан: Матвей Сафонов

Домашний стадион: «Краснодар»

Сезон 2022 / 2023 стал 15-м в истории «Краснодара». «Быки» провели свой 12-й чемпионат России и поучаствовали в 15-м розыгрыше Кубка страны. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошла до Суперфинала Кубка, где уступила в серии пенальти ЦСКА.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Календарь «Краснодара» в чемпионате России — 2023 / 2024

1-й тур : 21 июля, пятница

«Динамо» — «Краснодар» — 19:00

2-й тур : 30 июля, воскресенье

«Краснодар» — «Сочи» — 20:00

3-й тур : 4 августа, пятница

«Краснодар» — «Пари НН» — 20:00

4-й тур : 12 августа, суббота

«Оренбург» — «Краснодар» — 17:30

5-й тур : 19 августа, суббота

«Краснодар» — «Локомотив» — 19:30

6-й тур , 25 августа, пятница

«Факел» — «Краснодар» — 20:00

7-й тур : 2 сентября, суббота

«Краснодар» — «Спартак» — 20:00

8-й тур : 15 — 17 сентября

«Ахмат» — «Краснодар»

9-й тур : 22 — 24 сентября

«Краснодар» — «Урал»

10-й тур : 29 сентября — 1 октября

«Рубин» — «Краснодар»

Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Календарь «Краснодара» в Кубке России — 2023 / 2024

Кубок России, Группа D, 1 тур — 27 июля, четверг

«Краснодар» — «Спартак» — 20:00

Кубок России, Группа D, 2 тур — 9 августа, вторник

«Динамо» — «Краснодар» — 20:45

Кубок России, Группа D, 3 тур — 29 августа, вторник

«Пари НН» — «Краснодар» — 19:30

Кубок России, Группа D, 4 тур — 19-21 сентября

«Краснодар» — «Динамо»

Кубок России, Группа D, 5 тур — 3-5 октября

«Краснодар» — «Пари НН»

Кубок России, Группа D, 6 тур — 31 октября — 2 ноября

«Спартак» — «Краснодар»

Достижения «Краснодара»

На национальном уровне:

Чемпионат России: 3 раза — бронзовый призер

На европейском уровне:

Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (дважды)

Трансферы «Краснодара»

Пришли

РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состав «Краснодара» на сезон 2023 / 2024

Вратари:

1 — Станислав Агкацев

39 — Матвей Сафонов

73 — Михаил Штепа

Защитники:

4 — Хуниор Алонсо

23 — Экетов Александр

28 — Жилкин Григорий

31 — Кайо

80 — Егор Сорокин

82 — Сергей Волков

98 — Сергей Петров

Полузащитники:

6 — Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина

7 — Ильзат Ахметов

10 — Эдуард Сперцян

11 — Жоау Педру Фортеш Батчиеза

14 — Михайло Баняц

20 — Кади Юри Боржис Малиновски

33 — Георгий Арутюнян

53 — Александр Черников

88 — Никита Кривцов

93 — Магомед-Шапи Сулейманов

Нападающие:

9 — Джон Кордоба

21 — Данил Карпов

40 — Олакунле Олусегун

90 — Мозес Кобнан

96 — Кокшаров Александр

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