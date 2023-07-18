«Краснодар»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 17:00
Полное название: ООО «Футбольный клуб «Краснодар»»
Год основания: 2008
Главный тренер: Владимир Ивич
Капитан: Матвей Сафонов
Домашний стадион: «Краснодар»
Сезон 2022 / 2023 стал 15-м в истории «Краснодара». «Быки» провели свой 12-й чемпионат России и поучаствовали в 15-м розыгрыше Кубка страны. По итогам сезона команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошла до Суперфинала Кубка, где уступила в серии пенальти ЦСКА.
Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
«Спартак» — «Краснодар»
Чемпионат России: 3 раза — бронзовый призер
Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (дважды)
з. Эктов («Оренбург»)
з. С. Бородин («Бейтар», окончание аренды)
з. Ингасон (ПАОК)
з. Пивень («Маккаби»)
з. Марлон («Крузейро»)
з. Эракович («Црвена Звезда»)
п. И. Манелов («Арсенал» Т, окончание аренды)
п. Мацукатов («Акрон», окончание аренды)
н. Шапи-Сулейманов («Хапоэль Б-Ш», окончание аренды)
н. Егурнев («Калуга»)
н. Валоес («Атлетико Тальерес»)
з. Рамирес («Ференцварош»)
з. Е. Чернов («Ростов», окончание аренды)
з. В. Литвинов («Сочи»)
п. Крыховяк (расторжение контракта)
п. Якимов («Факел»)
н. Ионов (окончание контракта)
н. Манелов («Торпедо»)
з. Алонсо («Сантос»)
п. Сперцян («Аякс», «Боруссия» М, «Фрайбург», «Манчестер Сити», «Ньюкасл»)
н. Кордоба («Галатасарай»)
н. Олусегун
РПЛ, таблица трансферов лета: все сделки и потенциальные переходы в одном материале
1 — Станислав Агкацев
39 — Матвей Сафонов
73 — Михаил Штепа
4 — Хуниор Алонсо
23 — Экетов Александр
28 — Жилкин Григорий
31 — Кайо
80 — Егор Сорокин
82 — Сергей Волков
98 — Сергей Петров
6 — Кевин Ленини Гонсалвеш Перейра де Пина
7 — Ильзат Ахметов
10 — Эдуард Сперцян
11 — Жоау Педру Фортеш Батчиеза
14 — Михайло Баняц
20 — Кади Юри Боржис Малиновски
33 — Георгий Арутюнян
53 — Александр Черников
88 — Никита Кривцов
93 — Магомед-Шапи Сулейманов
9 — Джон Кордоба
21 — Данил Карпов
40 — Олакунле Олусегун
90 — Мозес Кобнан
96 — Кокшаров Александр
Страница ФК Краснодар в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.