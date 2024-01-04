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Сегодня, 16:45

«Краснодар»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

11 декабря футболисты «Краснодара» ушли в зимний отпуск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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11 декабря «Краснодар» ушел в зимний отпуск, который продлится до 18 января. В этот день часть игроков команды пройдет медицинское обследование перед возвращением к тренировкам. Остальные футболисты присоединятся к сборам в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Краснодар» под руководством тренера Владимира Ивича проведет тренировочные сборы в ОАЭ. Первый пройдет с 21 января по 8 февраля в Дубае, а второй — с 11 по 23 февраля в Абу-Даби.

«Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 38 очками после 18 туров. На втором месте располагается «Зенит» с 36 баллами.

Чемпионат России по футболу сезона 2023 / 2024 возобновится после зимней паузы 19-м туром РПЛ в период с 1 по 3 марта 2024 года. Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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