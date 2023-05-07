«Краснодар» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

«Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл вингер самарского клуба Бенхамин Гарре на 16-й минуте. На 32-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве после того, как Владимир Писарский (Сычевой) получил две желтые карточки.

Через 4 минуты нападающий «Краснодара» Сергей Волков сравнял счет в матче. На 88-й минуте Джон Кордоба забил гол и принес команде победу.

«Краснодар» набрал 42 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке (25).