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Сегодня, 20:58

«Краснодар» в большинстве обыграл «Крылья Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 1:1.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл вингер самарского клуба Бенхамин Гарре на 16-й минуте. На 32-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве после того, как Владимир Писарский (Сычевой) получил две желтые карточки.

Через 4 минуты нападающий «Краснодара» Сергей Волков сравнял счет в матче. На 88-й минуте Джон Кордоба забил гол и принес команде победу.

«Краснодар» набрал 42 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» находятся на 12-й строчке (25).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Крылья Советов
Джон Кордоба
Сергей Волков (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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