«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в 14-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры российского премьер-лиги сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Владимира Ивича — лидер турнирной таблицы РПЛ, в ее активе — 28 очков. Самарцы набрали 22 балла и располагаются на третьей строчке.

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