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Сегодня, 13:00

«Краснодар» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин (ФК «Крылья Советов»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Краснодар» сыграет с «Крыльями Советов» в 14-м туре российской премьер-лиги (РПЛ) 5 ноября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Краснодар» — «Крылья Советов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры российского премьер-лиги сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Владимира Ивича — лидер турнирной таблицы РПЛ, в ее активе — 28 очков. Самарцы набрали 22 балла и располагаются на третьей строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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