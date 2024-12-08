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Судейство

Сегодня, 21:45

«Краснодар» — «Локомотив»: Ненахов сыграл рукой, но пенальти правильно не назначен

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Краснодар» — «Локомотив»: Максим Ненахов сыграл рукой.
Фото Скриншот трансляции
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На 86-й и 87-й минутах матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» судья Василий Казарцев последовательно допустил две ошибки. Сначала он не зафиксировал фол Александра Черникова, который ударил ногой по ноге Дмитрия Воробьева. А затем рефери не заметил нарушение правил со стороны Максима Ненахова, который в своей штрафной площади левой рукой прервал передачу.

«Краснодар» — «Локомотив»: фол Александра Черникова на Дмитрии Воробьеве.
Фото Скриншот трансляции

В действия арбитра правильно вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Сафьян. Они пригласили Казарцева к монитору и последовательно показали ему фолы Ненахова и Черникова. С учетом того, что нарушение правил краснодарца было первым, 11-метровый удар в пользу «быков» был правильно не назначен.

Кевин Ленини и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

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Александр Черников (футбол)
Дмитрий Воробьев (футбол)
Максим Ненахов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
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