«Краснодар» — «Локомотив»: ничья после первого тайма

«Краснодар» на своем поле играет вничью с «Локомотивом» после первого тайма матча 5-го тура РПЛ — 0:0.

На 20-й минуте счет мог открыть Эдуард Сперцян, но 23-летний полузащитник не реализовал пенальти, пробив мимо ворот Ильи Лантратова.

«Краснодар» с 12 очками лидировал в РПЛ перед началом тура, но «Урал» обошел «быков» после победы над «Балтикой» (1:0). «Локомотив» с 5 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.