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Сегодня, 18:15

«Краснодар» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» встретятся в 18-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Защитник «Локомотива» Илья Самошников и полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Краснодар» примет «Локомотив» в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 8 декабря. Игра состоится на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире заключительную игру РПЛ в 2024 году покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru, на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры «Краснодар» — «Локомотив». Ключевые события встречи можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

В первом круге РПЛ «Краснодар» победил «Локомотив» со счетом 3:0. «Быки» (38 очков в 17 матчах) обойдут «Зенит» (39 в 18) и уйдут на зимнюю паузу в чемпионате на первом месте в случае ничьей или победы. Железнодорожники (34 очка) отстают от двух лидеров и уже сыгравших в этом туре «Спартака» (37) и «Динамо» (35).

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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