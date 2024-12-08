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«Краснодар» и «Локомотив» поделили очки в заключительном матче года

Алина Савинова
8 декабря. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ (0:0).
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ — 0:0.

На 83-й минуте у «быков» отличился Джон Кордоба, но забитый мяч отменили из-за пассивного офсайда Олакунле Олусегуна.

В первом тайме защитник краснодарской команды Диего Коста разбил голову в столкновении с футболистом железнодорожников Евгением Морозовым. Ему была оказана медицинская помощь. В концовке матча защитник «Локомотива» Сесар Монтес получил повреждение и не смог продолжить игру. Его увезли с поля на электрокаре.

На 89-й минуте главный арбитр Василий Казарцев после видеопросмотра не стал назначать пенальти в ворота «Локомотива» из-за игры рукой футболиста московской команды Максима Ненахова. Перед этим эпизодом полузащитник «быков» Александр Черников сфолил на Дмитрие Воробьеве, задев того по ноге.

Спустя минуту главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев получил красную карточку за споры с резервным арбитром.

«Краснодар» набрал 39 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям «Зенит» (39). Клуб из Москвы с 35 очками сохраняет пятую строчку.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Локомотив

302
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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