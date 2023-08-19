«Локомотив» на последних секундах спас ничью в матче с «Краснодаром»

«Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 5-го тура РПЛ — 1:1.

На 22-й минуте Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти, пробив мимо ворот Ильи Лантратова.

Счет на 47-й минуте открыл полузащитник «быков» Ильзат Ахметов, первым успевший на отскок после сейва голкипера красно-зеленых.

Железнодорожики отыгрались благодаря голу Антона Миранчука на последних секундах встречи.

«Краснодар» с 13 очками вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 баллами остался на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Факелу». Игра пройдет 25 августа. «Локомотив» 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».