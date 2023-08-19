«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян не забил пенальти

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в ворота «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ.

На 20-й минуте арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Ильи Лантратова на Сергее Волкове.

К точке подошел Эдуард Сперцян, который не сумел попасть в ворота «Локомотива».

«Краснодар» с 12 очками лидировал в РПЛ перед началом тура, но «Урал» обошел «быков» после победы над «Балтикой» (1:0). «Локомотив» с 5 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.