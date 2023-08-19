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Сегодня, 19:56

«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян не забил пенальти

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар», «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в ворота «Локомотива» в матче 5-го тура РПЛ.

На 20-й минуте арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Ильи Лантратова на Сергее Волкове.

К точке подошел Эдуард Сперцян, который не сумел попасть в ворота «Локомотива».

«Краснодар» с 12 очками лидировал в РПЛ перед началом тура, но «Урал» обошел «быков» после победы над «Балтикой» (1:0). «Локомотив» с 5 баллами идет на девятой строчке в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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