Сегодня, 18:15
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на заключительный перед зимней паузой матч в 18-м туре РПЛ.
Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.
«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Пиняев.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».