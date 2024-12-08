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Сегодня, 18:15

«Краснодар» — «Локомотив»: Сперцян, Кордоба, Батраков и Пиняев выйдут на поле с первых минут матча

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Локомотива» на заключительный перед зимней паузой матч в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Диего Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Виктор Са.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Сулейманов, Пиняев.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив
6
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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