«Краснодар» — «Локомотив»: судья не удалил краснодарца Ленини

На 44-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» судья Василий Казарцев ошибочно не вынес предупреждение игроку «быков» Кевину Ленини. Тот левой рукой умышленно сыграл в мяч, прервал пас и сорвал потенциально острую атаку железнодорожников.

Для Ленини эта желтая карточка стала бы второй в игре. За ней последовала бы красная, удаление и автоматическая дисквалификация на один матч. ВАР не имел права вмешаться в действия судьи.

В перерыве Ленини заменили.