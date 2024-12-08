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Судейство

Сегодня, 21:05

«Краснодар» — «Локомотив»: судья не удалил краснодарца Ленини

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кевин Ленини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 44-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив» судья Василий Казарцев ошибочно не вынес предупреждение игроку «быков» Кевину Ленини. Тот левой рукой умышленно сыграл в мяч, прервал пас и сорвал потенциально острую атаку железнодорожников.

Для Ленини эта желтая карточка стала бы второй в игре. За ней последовала бы красная, удаление и автоматическая дисквалификация на один матч. ВАР не имел права вмешаться в действия судьи.

В перерыве Ленини заменили.

Кевин Ленини и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Краснодар» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
Кевин Ленини
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