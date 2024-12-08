Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет в 18-м туре РПЛ в воскресенье, 8 декабря. Начало игры на «Арене Краснодар» — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча лидеров чемпионата России пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира на федеральном канале — в 19.00 мск. Кроме того, игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Краснодаре. Результат и ключевые события игры «Краснодар» — «Локомотив» также изучайте в нашем матч-центре.

В 17 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очками и занимал второе место, предыдущим соперником «быков» был «Спартак» (0:3 на своем поле). «Локомотив» с 34 очками шел четвертым, неделю назад железнодорожники проиграли «Химкам» (1:3 на своем поле).