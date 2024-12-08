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Сегодня, 07:45

«Краснодар» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Локомотив» проведут матч в чемпионате России 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба и защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдет в 18-м туре РПЛ в воскресенье, 8 декабря. Начало игры на «Арене Краснодар» — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча лидеров чемпионата России пройдет на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Старт эфира на федеральном канале — в 19.00 мск. Кроме того, игры из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Краснодаре. Результат и ключевые события игры «Краснодар» — «Локомотив» также изучайте в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
08 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

В 17 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очками и занимал второе место, предыдущим соперником «быков» был «Спартак» (0:3 на своем поле). «Локомотив» с 34 очками шел четвертым, неделю назад железнодорожники проиграли «Химкам» (1:3 на своем поле).

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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