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Сегодня, 14:14

«Краснодар» может подписать защитника «Ростова» Осипенко

Алина Савинова
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«Краснодар» рассматривает возможность подписания защитника «Ростова» Максима Осипенко на замену Хуниору Алонсо, сообщает Legalbet.

По информации источника, в краснодарском клубе хотят заменить парагвайца исключительно игроком, имеющим опыт выступлений за сборную России.

Алонсо 25 мая объявил об уходе из «Краснодара». Он выступал за «быков» с 2022 года.

Контракт 30-летнего Осипенко с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметившись 7 голами и 1 результативной передачей.

Источник: Legalbet
Максим Осипенко
Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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