«Краснодар» намерен подписать двух футболистов в зимнее трансферное окно

«Краснодар» планирует усилиться двумя футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что кубанский клуб ищет игрока в центр поля, который может сыграть «восьмерку», и правого вингера. С потенциальными новичками в настоящее время ведутся переговоры.

«Краснодар» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.

23 декабря сообщалось, что колумбийский полузащитник Кевин Кастаньо близок к переходу в «Краснодар». По информации Vamos Azul, российский клуб подпишет 23-летнего игрока за 6,8 миллиона евро.