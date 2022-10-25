«Краснодар» не планирует пока увольнять Сторожука с поста главного тренера

Сегодня, 14:09
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук не покинет свой пост, сообщает «РБ Спорт». Руководство не планирует увольнять специалиста, однако если результаты клуба не улучшаться, он может уйти.
41-летний Сторожук работает в «Краснодаре» с марта 2022 года. В 14 турах текущего чемпионата России клуб набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
30 октября «Краснодар» сыграет с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России. Начало — в 19.30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования