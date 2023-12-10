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Сегодня, 21:57

«Краснодар» ни потерпел ни одного домашнего поражения в РПЛ в 2023 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Краснодар» закончил 2023-й год без домашних поражений в РПЛ, сообщает Opta Sports.

В последнем матче календарного года команда Владимира Ивича на своем поле обыграла ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ.

В 2023 году «Краснодар» провел 16 домашних матчей в РПЛ, в которых одержал 12 побед и четырежды сыграл вничью. Команда впервые в своей истории не уступила ни в одном из домашних матчей в чемпионате России.

Последней командой, которая провела год без поражений на своем поле, был «Зенит» в 2019 году

Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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