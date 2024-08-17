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Сегодня, 10:05

«Краснодар» объявил о переходе уругвайского защитника Гонсалеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джованни Гонсалес.
Фото ФК «Краснодар»
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Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

29-летний уругваец подписал контракт до 2029 года.

Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел в испанской команде 71 матч, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Ранее защитник играл в уругвайских «Ривер Плейте» и «Пеньяроле».

После 5 матчей «Краснодар» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 18 августа команда Мурада Мусаева на своем поле примет «Пари НН» в матче 6-го тура. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Мальорка
Джованни Гонсалес
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