«Краснодар» объявил о переходе защитника «Браги» Тормены

Защитник «Браги» Витор Тормена стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба «быков».

27-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года. Он будет выступать за команду под 3-м номером.

Тормена выступал за «Брагу» с 2019 года. Он провел за команду 126 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.