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Сегодня, 17:33

«Краснодар» объявил о переходе защитника Оласы

Мария Гусева
Лукас Оласа.
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником «Вальядолида» Лукасом Оласой.

Соглашение 29-летнего уругвайца рассчитано по схеме «2+1», оно истекает в конце июня 2025 года, но при определенных условиях может быть пролонгировано.

Оласа выступал за «Вальядолид» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча, отметившись одной результативной передачей.

Также на счету защитника 1 матч за сборную Уругвая. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оласы в 2,5 миллиона евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=144746
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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