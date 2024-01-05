«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кастаньо

Сегодня, 09:58
«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.
Трансфер 23-летнего колумбийца согласован. Футболист присоединится к «быкам» на сборе в Дубае (ОАЭ), пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.
Условия сделки не уточняются.
Кастаньо выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года, футболист сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах. Также хавбек провел 7 игр за сборную Колумбии.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кастаньо в 4 миллиона евро.