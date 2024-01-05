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Сегодня, 09:58

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кастаньо

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кевин Кастаньо.
Фото Getty Images
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«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.

Трансфер 23-летнего колумбийца согласован. Футболист присоединится к «быкам» на сборе в Дубае (ОАЭ), пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

Условия сделки не уточняются.

Кастаньо выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года, футболист сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах. Также хавбек провел 7 игр за сборную Колумбии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кастаньо в 4 миллиона евро.

Кевин Кастаньо. Колумбийский Бускетс, выигравший конкуренцию у зенитовца Барриоса. Мощный трансфер «Краснодара» в чемпионской гонке

Источник: Telegram-канал «Краснодара»
Футбол
ФК Краснодар
ФК Крус Асуль
Кевин Кастаньо
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