«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кастаньо

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо.

Трансфер 23-летнего колумбийца согласован. Футболист присоединится к «быкам» на сборе в Дубае (ОАЭ), пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт.

Условия сделки не уточняются.

Кастаньо выступал за «Крус Асуль» с июля 2023 года, футболист сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах. Также хавбек провел 7 игр за сборную Колумбии.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кастаньо в 4 миллиона евро.