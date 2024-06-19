Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:59

«Краснодар» объявил о продлении контракта с голкипером Агкацевым

Telegram Дзен

«Краснодар» объявил о продлении контракта с 22-летним голкипером Станиславом Агкацевым.

Новое соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 15 июня 2029 года.

В минувшем сезоне Агкацев провел восемь матчей за черно-зеленых во всех турнирах, пропустил 13 мячей и отыграл два матча на ноль. Рыночная стоимость вратаря оценивается в один миллион евро по данным портала Transfermarkt.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив одно очко «Зениту» в таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
1
Обсудить
Читайте также
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Дьяков — о Паршивлюке в роли тренера: «Личка поможет ему набраться опыта»

Кокорин — о Смолове в «Краснодаре»: «Федор — молодец! Проведет еще один год в хорошем коллективе»