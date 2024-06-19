«Краснодар» объявил о продлении контракта с голкипером Агкацевым

«Краснодар» объявил о продлении контракта с 22-летним голкипером Станиславом Агкацевым.

Новое соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 15 июня 2029 года.

В минувшем сезоне Агкацев провел восемь матчей за черно-зеленых во всех турнирах, пропустил 13 мячей и отыграл два матча на ноль. Рыночная стоимость вратаря оценивается в один миллион евро по данным портала Transfermarkt.

«Краснодар» в сезоне-2023/24 впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России, уступив одно очко «Зениту» в таблице.