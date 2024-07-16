Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:41

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Кевином Ленини до 2027 года

Telegram Дзен

«Краснодар» объявил о продлении соглашения с опорным полузащитником Кевином Ленини до 2027 года.

Футболист сборной Кабо-Верде подписал контракт с «быками» осенью 2022 года. За это время 27-летний игрок принял участие в 45 матчах черно-зеленых, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость Ленини составляет один миллион евро по данным портала Transfermarkt.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали чемпионата России. «Быки» уступили одно очко «Зениту» в итоговой турнирной таблице.

Источник: ФК «Краснодар»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
1
0
Читайте также
Диабет, панические атаки и непропорциональные ноги. Интересные факты про новых чемпионов Европы
Рудковская: «Жизнь научила, большую спонсорскую поддержку в академии уже не даем»
Умер тренер сборной РФ по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Расстрел «Азовом» российского военного. Детали
Лавров заявил о готовности РФ искать баланс интересов для урегулирования на Украине
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Галоян: «Акрон» точно не будет парковать автобус у своих ворот»

Экс-защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком «Химок»